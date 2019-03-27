السودان – ربح السودان الدعوى القضائية التي تم رفعها ضده في الولايات المتحدة بخصوص تفجير باخرة بالقرب من خليج عدن عام 2001، وجهت فيها إلى السودان اتهامات بالتورط .

وجاء في بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق محمد الأمين، امس أن المحكمة الأمريكية العليا ألغت بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد حكما سابقا بدفع 7.314 مليون دولار من أرصدة السودان المجمدة بالولايات المتحدة لأسر الضحايا والبحارة الذين أصيبوا في التفجير.

وأشارت الخارجية السودانية في بيانها إلى أن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد قد حضر جلسة المحكمة الأمريكية العليا يوم 7 نوفمبر 2018 لإثبات أن البلاغ لم يسلم لوزير الخارجية حسبما يقتضي القانون الدولي. كما قدمت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الأمريكية شهادة لصالح السودان.

ووصفت الخارجية السودانية قرار المحكمة الأمريكية بأنه “خطوة هامة في اتجاه دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية”، ورحبت به، مؤكدة أنها “ستواصل جهودها بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية المعنية لإزالة كل ما لحق باسم السودان من تشويه ومزاعم واتهامات باطلة”.

المصدر: RT