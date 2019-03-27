ليبيا – قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إن الدعوة التي وجهها البرلمان لأعضائة بشأن عقد جلسة يوم الإثنين القادم حول الملتقى الوطني الجامع هي دعوة إستباقية وستتوضح فحواها ونتائجها حينما تعقد، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن تكون البعثة الأممية تواصلت مع رئاسة البرلمان.

الصغير أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “بانوراما الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه ربما وجهت دعوة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تم الشرح فيها عن محتوى الاجتماع ليتم مناقشتها بجلسة البرلمان يوم الاثنين القادم.

وأكد على أنه شخصياً يدعم ويقف مع أي تجمع يهدف لوضع حل للإنسداد السياسي الذي حصل في الدولة لذلك يجب التعاطي بإيجابية مع أي إجتماع قادم.

وقال :”يقولون أن الاجتماع ليبي – ليبي و على أرض ليبيا وهذا أمر إيجابي يدعو للإيجابية ويجب التعاطي معه بكل شفافية فلا توجد إملاءات ستفرض على الليبيين إطلاقاً إلا أذا رغب الحاضرون بأن تكون هناك مخرجات بإتفاق الليبيين ونحن من دعى لتدخلات المجتمع الدولي وأن يكون وسيط ما بين الليبيين بالتالي لا ضير في أن نتناقش تحت مظلة البعثة الأممية والأهم هو الجاهزية لإستقبال هذه المخرجات”.

عضو مجلس النواب يرى أنه في حال فشل الملتقى الجامع ستكون إنتكاسة على السياسية الليبية وسيعود المشهد للمربع الأول لذلك على الجميع التضامن والتحدث بخطاب إيجابي، لافتاً إلى أنه في حال عدم توجيه دعوة لأعضاء بمجلسي النواب أو الدولة لا يتطلب ذلك إعتراضهم على المؤتمر لأن أي عضو يخرج من البرلمان هو يمثل المجلس لأن الأهم هو التوصل لإتفاق وتوافق والخروج بحكومة توافقية يتفق عليها الجميع.

ورداً على سؤاله إن كانت تصريحاته في المداخلة تعتبر تجاوب من قبل أعضاء البرلمان مع الملتقى الجامع أوضح قائلاً :” أنا أعبر عن رأيي الشخصي ولا أتحدث عن مجلس النواب أو أعضائه، شخصياً سأتعاطى مع أي إجتماع وهذا الحدث يقع على أرض ليبيا ويجب أن نتعاطى معه بكل إيجابية”.