الصين – تستعد شركة “B C T” الصينية خلال معرض شنغهاي القادم للكشف عن سيارة هجينة، ستغدو واحدة من أفخم السيارات رباعية الدفع في العالم، وأكثرها تطورا.

وستأتي سيارة “Li Xiang One” بتصميم مميز شبيه بسيارات “لاند روفر”، تزينه أضواء “LED” تمتد على طول الواجهتين الأمامية والخلفية، وسقف بانورامي مصنوع من مواد خاصة تستمد الطاقة الكهربائية من ضوء الشمس.

أما هيكل السيارة، فسيأتي بطول 5 أمتار، وعرض 1.9 متر، وارتفاع 1.76 متر، وقمرتها مزودة بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية تتسع لـ 7 ركاب، وواجهة قيادة لا مثيل لها، من شاشات تعمل باللمس تمتد على عرض الواجهة بالكامل.

كما ستزود هذه السيارة بأنظمة متطورة لقياس المسافات وسرعة حركة الأجسام على الطرقات لمنع الحوادث، وأنظمة لتنقية الهواء في قمرة القيادة، وأحدث أنظمة المولتيميديا وتحديد المواقع.

وستأتي المركبة بمحرك هجين بعزم 326 حصانا، يقوم بشحن بطاريات كبيرة تكفيها لقطع مسافة 700 كلم في حال نفاد البنزين.

ومن المنتظر أن تطرح هذه المركبة في الأسواق رسميا في النصف الثاني من العام الجاري، بسعر يبدأ من 60 ألف دولار.

المصدر: فيستي