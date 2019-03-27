المغتربون الأتراك يساهمون بشكل فاعل في البلدان التي يعيشون فيها

المغتربون الأتراك يساهمون بشكل فاعل في البلدان التي يعيشون فيها

برلين – اكد “عبدالله أرن” رئيس أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربي (YTB) (حكومي) ، إن المغتربين الأتراك يساهمون بشكل فاعل في البلدان التي يعيشون فيها.

جاء ذلك في كلمة له في برنامج تدريبي مشترك لبناء القدرات لممثلي منظمات المجتمع المدني لجاليات الدول التركية في برلين.

وأضاف في البرنامج الذي يُنظم تحت رعاية السفارة التركية في أنقرة، أنهم يشعرون بالسعادة للنجاحات التي يحققها الأتراك في الخارج، وأنهم يشعرون بالحزن العميق في حال واجهوا أية مشكلة.

وأشار إلى أنهم يعملون على برامج مهمة من أجل إيجاد مختلف الحلول لزيادة رفاهية، وجودة حياة المواطنين الأتراك في الخارج وحل مشاكلهم.

وبيّن أن رئاسة أتراك المهجر تستضيف أكثر من 17 ألف طالب أجنبي من 170 دولة يدرسون في الجامعات التركية.

وأكد على أهمية التعاون من أجل التحرك سوية بين البلدان الأعضاء في المجلس التركي، ضد العنصرية، والإسلاموفوبيا، وتأكل القيم والثقافة المشتركة للشعوب التركية.

من جانبه قال السفير التركي في برلين، “علي كمال أيدن”، إن الأتراك يشكلون أكبر جالية في ألمانيا.

وأضاف أن الأتراك يواصلون وجودهم في ألمانيا عبر مختلف المنظمات بشكل يتوائم مع قيم البلاد.

وأشار إلى أن ممثلي منظمات المجتمع المدني التركي في ألمانيا مستعدون للتعاون مع الدول الأعضاء في المجلس التركي.

وشارك في الاجتماع الأمين العام للمجلس التركي “بغداد أمرييف”، و الأمين العام لمنظمة توركصوي، “دوسن كاسينوف”، وسفراء كل من أذربيجان، وكازاخستان، و قرغيزستان في برلين وممثلو منظمات المجتمع المدني.

وتعد رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى (YTB) التركية، بمثابة جسر تواصل بين أبناء الجالية التركية في مختلف دول العالم، وذلك من خلال الفعاليات والمشاريع المتنوعة التي تقوم بها، مستهدفة تأمين مشاركة الأتراك في الحياة الاجتماعية لدى البلدان التي يتواجدون فيها.

ويضم المجلس التركي الذي تأسس في 3 أكتوبر / تشرين الأول 2009، في مدينة نخجوان الأذرية، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا إضافة إلى أوزباكستان المنضمة حديثا.

وتعتمد سبعة دول، التركية ولهجاتها لغةً رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.

وإلى جانب الجمهوريات التركية السبع؛ ينتشر التُرك كقومية رئيسية في إيران، وضمن جمهوريات فيدرالية داخل الاتحاد الروسي (توفا، باشقوردستان، ياقوتيا، تتارستان، ألطاي)، وإقليم تركستان الشرقية في الصين، وكأقليات في القرم (التتار)، ودول البلقان (أتراك البلقان)، و العراق و سوريا ولبنان (التركمان).

الأناضول