ألمانيا – عاني بعض الأشخاص من نعاس مستمر .. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة على هذا السؤال قال الدكتور سباستيان راور إن النعاس المستمر له أسباب عدة؛ حيث إنه قد يشير إلى ما يعرف بالنوم القهري “Narcolepsy” أو “Hypnolepsy”، وهو مرض عصبي يؤدي إلى اضطراب إيقاع النوم والاستيقاظ.

وإلى جانب النعاس المستمر تتمثل أعراض النوم القهري في التعب الشديد ونوبات النوم المفاجئة وضعف مفاجئ في العضلات، ما يرفع خطر السقوط، بالإضافة إلى النوم المتقطع ليلا والهلوسة.

وأضاف طبيب الأعصاب الألماني أن النعاس المستمر قد يرجع أيضاً إلى الإجهاد النفسي الشديد أو العدوى البكتيرية مثل المكورات العقدية أو الإصابات الدماغية الرضية “Traumatic brain injury” أو إلى الأورام.

لذا ينبغي على أية حال استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء النعاس المستمر.