وأعلن مودي عن التجربة في كلمة للأمة بثها التلفزيون، وقال إن الهند ستكون رابع دولة فقط في العالم تستخدم هذه الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأضاف مودي “الهند حققت إنجازاً غير مسبوق اليوم… الهند سجلت اسمها كقوة فضائية”.

ويأتي هذا النجاح مع اقتراب الانتخابات العامة التي يخوضها مودي الشهر المقبل.