اليمن – أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، عن خطة لتوسيع الدعم لخدمات الرعاية الصحية الأوّلية في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت اللجنة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها تجري حاليا محادثات مع وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، للاستجابة بشكل أفضل إلى حاجات جرحى الحرب، عبر دعم مرفق جراحي في ساحل البحر الأحمر.

وأضاف البيان أنه سيجري تقييم وتحديد المرفق بدون تأخير.

ولفت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر اقترحت على وزارة الصحة العامة والسكان فتح مرفق للرعاية الصحية الأولية في عدن، بموقع تختاره الوزارة.

كما اعتبر أن الحاجات المرتبطة بالأمراض الطبية الشائعة تشهد ارتفاعا في عدن. مشيرا أن اللجنة الدولية ستقلص، في الشهور المقبلة، دعمها للأنشطة الجراحية في مستشفى المنصورة الجراحي بالمدينة.

ونقل البيان عن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، فرانز راوخنشتين، قوله إن “مدينة عدن تشهد، اليوم، فجوات جدية فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الأولية، في حين أن الحاجة إلى الخدمات الجراحية هي أكبر في المناطق الأقرب من الخطوط الأمامية”.

وتخضع مدينة عدن لسلطة الحكومة اليمنية التي اتخذتها عاصمة مؤقتة بدلا من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 4 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة “الحوثي” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

الأناضول