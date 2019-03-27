بروكسل – استقر اليورو اليوم بعدما أشارت مسوح اقتصادية إلى مؤشرات أولية على تعاف في اقتصاد منطقة اليورو لكن علامات إنذار من أسواق السندات تثير قلق المستثمرين.

واستقر اليورو قرب 1.13 دولار وقال المحللون إن مسح ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا الذي جاء أقوى من التوقعات يوم الاثنين يدعم العملة الموحدة.

لكن عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات ظلت أقل من الصفر مما يُقلق أسواق الأسهم العالمية رغم بعض الاستقرار يوم الثلاثاء.

واستمر اليورو داخل نطاق ضيق بين 1.12 و1.16 دولار رغم تباطؤ ملحوظ لاقتصاد منطقة اليورو قاد لإجراءات تحفيز جديدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واقترب الفرنك السويسري الذي يتجه للصعود خلال فترات الاضطراب الاقتصادي والسياسي من أعلى مستوى في 20 شهرا مقابل اليورو عند 1.12 فرنك. وكان الفرنك انخفض قليلا مقابل اليورو يوم الاثنين إلى 1.1234.

واستقر الجنيه الاسترليني تقريبا عند 1.3197 دولار بعدما ظل عالقا اليوم السابق داخل نطاق ضيق.

رويترز