تركيا – أظهرت بيانات موقع “بلومبرغ” الأربعاء، أن مؤشر بورصة اسطنبول هبط بنسبة 5%، وترافق ذلك مع هبوط حاد في الليرة التركية مقابل الدولار.

وبلغ مؤشر بورصة اسطنبول (BIST 100) بحلول الساعة 15:27 بتوقيت موسكو بنسبة 4.82% إلى 92682.31 نقطة، فيما جرى تداول العملة التركية عند 5.4495 ليرة للدولار، مقابل 5.3278 ليرة أمس، أي أن الدولار صعد بنسبة 2.28%.

ونقلت وكالة “رويترز” عن محللين أن مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا انخفض اليوم إلى أدنى مستوى منذ يناير، مع اتجاه المستثمرين الأجانب، المحتاجين لليرة، لبيع الأسهم والسندات.





وفي وقت سابق قال تقرير لوكالة “بلومبرغ”، إن تركيا فرضت قيودا تجعل من المستحيل تقريبا بالنسبة للأجانب أن يبيعوا عملة الليرة، مع ترقب إجراء الانتخابات المحلية في البلاد في 31 مارس الجاري.

ونقلت “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة، أن العديد من صناديق التحوط الأجنبية تعرضت لما يشبه الحصار مع عدم قدرتها على الخروج من صفقات تداول الليرة التركية.

يذكر أن العملة التركية هبطت الجمعة، مسجلة أسوأ أداء منذ أغسطس الماضي، وذلك بعدما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيها دعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بتبعية هضبة الجولان لإسرائيل، ما أثار مخاوف من نشوب خلاف سياسي جديد بين أنقرة وواشنطن.

المصدر: وكالات