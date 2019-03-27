ليبيا – أكد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في بيان له اليوم الأربعاء إرتفاع وتيرة الحملة الإعلامية على شخصه من قبل بعض الجهات الإعلامية والشخصيات التي قال بأنها تحترف الابتزاز السياسي لغرض إرغام المسؤولين في الدولة للرضوخ إلى مطالبهم وتحقيق بعض الأغراض والمصالح الشخصية.

باشاآغا أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه ملتزم بأعباء إدارة الوزارة وتحمل المسؤولية الوطنية تجاه الشعب والدولة، نافياً كافة الشائعات التي تشير إلى إصداره أية تعليمات ضد أي شخصية بسبب توجيهها لأي هجوم أو نقد مهما تدنى ذلك الهجوم أخلاقياً أو هبط مستواه.

ولفت البيان إلى أن الوزارة ومأموري الضبط القضائي ملتزمون بتنفيذ تعليمات السلطة القضائية بالخصوص.

وأشار إلى أنه أعلن عن تنازله التام عن حقه الشخصي تجاه أي شخصية قامت بالطعن أو الافتراء أو السب في حق شخصه رفعاً للحرج عن السلطة القضائية وتحاشياً لأي شبهة تمييز لصالحه بحكم منصبه وذلك حرصاً على النأي بالسلطة القضائية عن الخوض في ما وصفها بـ”المهاترات السياسية هابطة المستوى ” الصادرة ممن اعتادوا الارتزاق بهذه الأساليب حسب تعبيره.

ووفقاً للبيان، نوّه باشاآغا على إستقلال القضاء وإختصاصه الأصيل في إقامة الدعوى الجنائية عن الأفعال التي لا يستلزم فيها القانون شكوى المجني عليه لتعلقها بالحق العام إنفاذاً لسيادة القانون والعدالة.

وزير داخلية الوفاق جدد تأكيده على الاحترام الكامل لحرية الرأي والإعلام باعتباره ركيزة أساسية لتقويم أي اعوجاج قد يعتري أداء سلطات الدولة ويعتبر النقد داعماً لأعمال الوزارة ومحل اعتبار وتقدير.