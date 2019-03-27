ليبيا – قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الأربعاء بجولة تفقدية لبعض مشاريع الصيانة لعدد من المباني التابعة للوزارة.

الجولة شملت بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق مبنى الوزارة الأمانة سابقاً بشارع عمر المختار ومركز شرطة الأوسط الظهرة ومبني الوزارة بمنطقة الفلاح.

وأطلع باشاآغا خلال الجولة على أعمال الصيانة الجارية داخل بعض المباني وعملية تطويرها والوقوف على البدء لإستكمال صيانة بعض المباني الأخرى وذلك للإستفادة منها كمقار لوزارة الداخلية.

هذا ورافق الوزير في زيارته كل من مدير أمن طرابلس العميد سالم قريميده وعميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال.

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