ليبيا – قام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية بالتعاون مع سرية الهندسة بالحرس الرئاسي غريان بإتلاف كمية تقدر بحوالي (45) طن من مخلفات الحرب.

إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات أوضحت وفقاً لمكتبها الإعلامي أنه تم تجميع هذه المخلفات من داخل مدينة مزدة كمرحلة ثانية ضمن جهود هيئة السلامة الوطنية بتطهير المدينة من جميع مخلفات الحرب وسلامة مواطنيها من كل الاخطار التي تهددهم.

وثمّنت الإدارة جهود هيئة السلامة الوطنية، متمنيةً للجميع الصحة والسلامة ومزيد من البذل والعطاء من اجل سلامة الوطن والمواطن.

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