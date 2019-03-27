مالطا – تعرض اللاعب الإسباني سيرجيو راموس لهجوم قوي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة ضد مضيفه مالطا، انتهت بفوز الأول 2-0، في لقاء بتصفيات كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وقامت جماهير مالطا بمهاجمة راموس خلال المباراة عن طريق صافرات قوية عند لمسه للكرة، وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن السبب يعود لما حدث بين راموس والنجم المصري صلاح في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن جماهير مالطا مرتبطة بشكل كبير بالمملكة المتحدة، والدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير، حيث يعد ليفربول هو النادي الأكثر جماهيرية لديها، يأتي بعده مانشستر يونايتد، ويبدو أن الجماهير لم تنس واقعة إصابة راموس لصلاح في النهائي الأوروبي، وهو ما دفعها لمهاجمته خلال المواجهة.

المصدر: marca