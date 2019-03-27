روسيا – أوصى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعداد استراتيجية جديدة لتطوير الثقافة البدنية والرياضة في روسيا لغاية عام 2030، وذلك خلال اجتماعه مع مجلس تنمية الثقافة البدنية والرياضة اليوم.

وقال بوتين خلال الاجتماع: “في العام المقبل، ستنتهي الاستراتيجية الحالية لتطوير الثقافة البدنية والرياضة، لذلك يجب البدء بسرعة في تطوير استراتيجية جديدة للفترة حتى عام 2030، واعتمادها في موعد لا يتجاوز أكتوبر 2020”.

وتحدث بوتين خلال الاجتماع عن ضرورة توسيع دائرة ممارسة الرياضة ضمن المجتمع الروسي، بقوله: “نتطلع إلى مشاركة أكثر من نصف سكان روسيا في أنشطة رياضة منتظمة بحلول عام 2024 (55%)، وللقيام بذلك نحتاج بالتأكيد إلى تطوير رياضات جماعية بشكل أكثر فاعلية، وغرس الثقافة البدنية منذ الطفولة”.

كما هنأ بوتين الرياضيين الروس المتوّجين بالميداليات في دورة الألعاب الجامعية العالمية الشتوية التي استضافتها مدينة كراسنويارسك الروسية بالفترة بين 2 و12 مارس الجاري، وتمنى لهم حصد الميداليات في الألعاب الأولمبية ومستقبلا مليئا بالإنجازات.

وتصدرت روسيا قائمة جدول الميداليات في الدورة بـ112 ميدالية (41 ذهبية و39 فضية و32 برونزية)، وشارك فيها أكثر من 3 آلاف رياضي من 58 بلدا في العالم، وتم توزيع 76 طقما من الميداليات ضمن 11 نوعا من الرياضة.

المصدر: تاس