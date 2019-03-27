ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد أن الملتقى الوطني الجامع يمثل فرصة تاريخية للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا.

بوفايد قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية أمس الثلاثاء إنه إذا فشل الملتقى الجامع فسيكون هناك خيارين إما استمرار حالة الجمود السياسي أو النزاع المسلح ، مطالباً ببذل الجهود لضمان تنفيذ مخرجات الملتقى الجامع رغم بعض الغموض الذي يحيط به.

وأشار بوفايد إلى أن المرحلة الانتقالية تحتاج مخرجا قانونيا عبر دستور دائم من أجل المرور إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على قاعدة دستورية متينة.