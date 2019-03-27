تباطؤ نمو اقتصاد إمارة دبي إلى 1.94 في المئة في 2018

تباطؤ نمو اقتصاد إمارة دبي إلى 1.94 في المئة في 2018

دبي – تباطأ نمو اقتصاد إمارة دبي إلى 1.94 بالمئة في 2018، مقارنة مع 2.8 بالمئة في 2017، وسط تباطؤ قطاع العقارات وقطاعات أخرى كالتجارة والسياحة.

وقال مركز دبي للإحصاء، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي بلغ 398.129 مليار درهم (108.48 مليارات دولار) بنمو نسبته 1.94 في المئة.

ونما القطاع التجاري في الإمارة بنسبة 1.3 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2017، مسهما بنسبة 18.1 في المئة من مجمل النمو المتحقق في 2018.

وتباطأ نمو القطاع العقاري في دبي إلى 7 في المئة، مقارنة مع 7.3 بالمئة في 2017، وسط هبوط في أسعار العقارات، دفع إلى نمو المعروض وسط تباطؤ في الطلب.

والشهر الماضي، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، استمرار ضعف أداء قطاع العقارات في دبي، خلال 2019، بسبب استمرار فجوة العرض والطلب.

وأضافت: “منذ أعلى ارتفاع وصلت إليه أسعار العقارات في 2014، تراجعت أسعار العقارات والإيجارات في دبي بنسب تتراوح بين 25 – 33 في المئة من حيث القيمة الاسمية”.

الأناضول