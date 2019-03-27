الولايات المتحدة – كشفت بيانات رسمية، الأربعاء، تراجع العجز التجاري الأمريكي للسلع والخدمات، بنسبة 14.6 في المئة على أساس شهري في يناير / كانون الثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق له.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان صادر اليوم، إن العجز التجاري للسلع والخدمات سجل 51.1 مليار دولار في يناير / كانون الثاني 2019، مقابل 59.9 مليار دولار في الشهر السابق له.

وأشار البيان إلى أن الصادرات الأمريكية بلغت 207.3 مليارات دولار في يناير الماضي، بزيادة 1.9 مليار دولار عن صادرات الشهر السابق له.

فيما بلغت الواردات الأمريكية 258.5 مليار دولار في يناير الماضي، أي أقل 6.8 مليارات دولار مقارنة بواردات الشهر السابق له.

وعلى أساس سنوي، انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة للسلع والخدمات بمقدار 1.9 مليار دولار، أو 3.7 في المئة.

أما التجارة مع الصين، فقد سجل عجز الميزان التجاري الأمريكي انخفاضا بنسبة 6.4 بالمئة في يناير الماضي، إلى 34.5 مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية في 2018، على واردات صينية بمئات المليارات من الدولارات، وردت بكين بالمثل.

وخلال 2018، ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى 621 مليار دولار، مقابل 552.3 مليار دولار في 2017، بزيادة قدرها 68.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال 10 أعوام.

الأناضول