ليبيا – قدم وزير تعليم المؤقتة فوزي بومريز أمس الثلاثاء إعتذار رسمي لولي أمر إحدى الطالبات بالصف الرابع الإبتدائي والتي تعرضت للضرب المُبرح من قبل إحدى المعلمات بمراقبة تعليم بلدية بئر الأشهب.
بومريز أوضح بحسب المكتب الإعلامي لتعليم المؤقتة أن الوزارة قد تواصلت مع ولي أمر الطالبة التي كانت قد دخلت المستشفى على أثر واقعة الضرب المُبرح وقدم له إعتذار رسمي نيابة عنه وعن كل العاملين بوزارة التعليم، مؤكداً على حفظ الحق العام بشأنها.
ولفت بومريز إلى أن الوزارة قد خاطبت كل مراقبات التعليم التابعة لها بضرورة تطبيق اللائحة الخاصة بقرار 210 لعام 2011 والتي نصت المادة 96 فيه على حظر استخدام جميع أساليب العقاب البدني واللفظي مع كل الطلاب في كافة مراحلهم التعليمية وأعمارهم السنية ، مشدداً على أن الوزارة سوف تتعامل بكل حزم مع هذه الواقعة والمواضيع التي تسوء للعملية التعليمية.