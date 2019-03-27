ليبيا – قدم وزير تعليم المؤقتة فوزي بومريز أمس الثلاثاء إعتذار رسمي لولي أمر إحدى الطالبات بالصف الرابع الإبتدائي والتي تعرضت للضرب المُبرح من قبل إحدى المعلمات بمراقبة تعليم بلدية بئر الأشهب.

بومريز أوضح بحسب المكتب الإعلامي لتعليم المؤقتة أن الوزارة قد تواصلت مع ولي أمر الطالبة التي كانت قد دخلت المستشفى على أثر واقعة الضرب المُبرح وقدم له إعتذار رسمي نيابة عنه وعن كل العاملين بوزارة التعليم، مؤكداً على حفظ الحق العام بشأنها.