إسبانيا – كشف تقرير صحفي فرنسي، عن دخول نجم بايرن ميونخ الألماني، في حسابات برشلونة الإسباني، لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “فرانس فوتبول”، فإن النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ، بات ضمن المرشحين لدعم مركز الظهير الأيسر بالبارسا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويدخل ديفيد ألابا ضمن قائمة يراقبها برشلونة في هذا المركز، وتضم ناتشو مونريال (آرسنال)، وألبرتو مورينو (ليفربول)، وفيليبي لويس (أتلتيكو مدريد)، وفيرلاند ميندي (ليون).

ويتمتع ألابا بمرونة كبيرة مع بايرن ميونخ، إذ أنه لم يكتف بأداء دور الظهير الأيسر فقط، لكنه سبق أن لعب أيضًا كقلب دفاع ولاعب وسط مدافع، وهو ما يمنحه أفضلية في ميركاتو برشلونة.

ويقترب بايرن ميونخ من التعاقد مع لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد، في الصيف المقبل، ولذلك فإن النادي البافاري لن يعطل رحيل ألابا للكامب نو.

يذكر أن الظهير الأيسر هو المركز الوحيد في برشلونة، الذي لا يضم بدلاء، ولذلك فإن غياب جوردي ألبا يعني تغيير مركز لاعب آخر في تشكيلة البارسا، لتعويض هذا العجز.

المصدر : كووورة