ليبيا – أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة أمس الثلاثاء في مدينة بنغازي مؤتمرها الأول لإعلان مشروعها الاستراتيجي للمرحلة المقبلة.

أعمال المؤتمر أشرف عليها وفقاً للموقع الرسمي للحكومة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج الذي أكد أن الحكومة المؤقتة ستكون طرفاً في أي اتفاق مقبل وفاعلة على الصعيدين المحلي والدولي على اعتبارها الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب.



ومن جهته أكد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري على أن الحكومة المؤقتة استمدت شرعيتها عبر نواب الأمة الذين جاؤوا عبر صناديق الاقتراع.

فيما قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري إن مجلس الوزراء يثمن هذه الخطوات الحثيثة للخارجية، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء يدعمها بالمطلق.



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وفي سياق متصل أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري أن الجيش هو حامي الوطن وهو حامي العملية الديمقراطية ولن يسمح بأي تدخل أجنبي في شؤون ليبيا، مشدداً على سير الجيش والحكومة المؤقتة في خطين متوازيين لخدمة ليبيا وتأكيد سيادتها ووحدتها.



كما خلص المؤتمر إلى أن الحكومة المؤقتة الحكومة الدستورية لن تكون بعيدة عن المشهد أو أي اتفاق يحدث بين الأطراف لاحقاً.



يشار إلى أنه شارك في المؤتمر العديد من رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح العامة إضافة للدبلوماسيين والساسة والنشطاء والمتابعين للشأن العام.