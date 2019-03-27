السعودية – أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ان اقتصاد بلاده هو الكاسب من صفقة استحواذ “أرامكو” على 70 بالمائة من شركة “سابك”.

واستحوذت أرامكو (أكبر شركة نفط في العالم)، على 70 بالمائة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، تمثل حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودية، بقيمة 69.1 مليار دولار.

وغرد الفالح على تويتر، الأربعاء، قائلا: إن صفقة تاريخية وضخمة على المستوى العالمي كهذه، لا يكسب فيها أطرافها الثلاثة فحسب، وهم صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، وسابك، وإنما الاقتصاد الوطني.

وذكر أن الصفقة ستحدث تحولا شاملا، سيؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي، وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو وسابك على المدى البعيد.

و”سابك”، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، مملوكة (قبل الصفقة) من صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 70 بالمائة.

الأناضول