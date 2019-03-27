لبنان – اكتسح الفنان الشعبي السوري علي الديك مواقع التواصل الاجتماعي من بوابة الجولان، بعد الموقف الذي أعلنه في برنامج مباشر على شاشة MTV اللبنانية.

وانتشر مقطع يظهر فيه سجال كاد يصل حد الشجار بين علي الديك، وسلام الزعتري (مقدم برنامج شي إن إن سابقا)، بسبب ما رأى علي الديك أنه تطاول على الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان علي الديك يقول إن “الجولان محافظة من محافظات سوريا، ودمشق لن تهدأ حتى تستعيد الجولان”. وهنا رد عليه الزعتري بالقول: “إن الأسد باع الجولان”

فقاطعه الديك وهو يقول “واحترم نفسك، ممنوع حدا يحكي عن دولتي” ثم أقسم أنه لن يغني أو يتحدث بأي كلمة، وهدد بالخروج من البرنامج، فقال له الزعتري “بل أنا سأخرج”.

فقال الديك: “اسمعوني كلكم، أما رئيسنا ودولتنا ما حدا يجيب سيرتو بوجودي وبس انتهى”.

المصدر: RT