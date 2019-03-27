الولايات المتحدة – أظهرت نتائج دراسات أجراها علماء جامعة هارفارد بالتعاون مع أطباء المستشفى النسائي في بريغهام، أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار تزداد عندهم فرصة العيش فترة أطول.

وشملت الدراسة أكثر من 487 ألف شخص، أعمارهم 30-79 سنة، واستمرت سبع سنوات في إطار برنامج بحوث الصين الوطني.

وسجلت خلال فترة الدراسة أكثر من 20 ألف حالة وفاة، وتبين أن عمر الذين يتناولون الفلفل الحار يزداد بنسبة 12-14% مقارنة بالذين لا يتناولونه.

وباعتقاد الخبراء، يساعد وجود الفلفل الحار في النظام الغذائي على تخفيض خطر الموت بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشكلات الجهاز التنفسي.

المصدر: ميديك فوروم