ألمانيا – سيحمل المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز ألوان نادي بايرن ميونخ بطل ألمانيا بدءا من الموسم المقبل، بحسبما أعلن النادي البافاري، اليوم الأربعاء.

وأوضح بايرن أن بطل العالم سينتقل من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 80 مليون يورو، مضيفا أن اللاعب البالغ 23 عاما وقع عقدا حتى 30 يوينو 2024.

وقال المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالحمدزيتش “أنا سعيد جدا للتعاقد مع أحد أفضل المدافعين في العالم، المتوج بكأس العالم لوكاس هرنانديز”.

وتابع “يمكن للوكاس اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر. سيتابع لوكاس إرثنا العظيم مع لاعبي كرة القدم الفرنسيين ويحسن من أداء فريقنا”.

تجدر الإشارة إلى أن التقارير الصحافية الإسبانية، أشارت في وقت سابق إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رغب في التعاقد مع لوكاس وضمه لنادي العاصمة الإسبانية في فترة الانتقالات الصيفية.

المصدر: وكالات