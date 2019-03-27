روسيا – تجري القوات البحرية الروسية بالاشتراك مع البحرية الصينية، في أواخر أبريل – أوائل مايو، مناورات بحرية ثنائية ضخمة تحت اسم “التفاعل البحري”، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “ستجري البحرية الروسية وسلاح البحرية في جمهورية الصين الشعبية مناورات بحرية ثنائية سنوية تحت اسم (التفاعل البحري) في أواخر أبريل وأوائل مايو.”

وكان وفد من البحرية الصينية، برئاسة الأدميرال، يان تشن مينغ، قد وصل إلى مدينة سان بطرسبورغ يوم أمس لحضور مؤتمر بمشاركة وفد من ضباط القيادة العليا للبحرية الروسية ، برئاسة الأميرال ألكسندر شوفانوف.

وبدأ ممثلو بحرية البلدين مشاورات حول إعداد حلقات التمرين منذ 25 مارس.

يضاف إلى ذلك أنه في إطار تمرين Maritime Interaction-2019 ، سيعمل البحارة الروس والصينيون على حلقة المناورات المشتركة، وتنظيم الاتصالات، وإطلاق الصواريخ والمدفعية على الأهداف البحرية والجوية، والعمل على حل مشاكل البحث والإنقاذ.

وبالإضافة إلى السفن الحربية سيشارك الطيران البحري والغواصات العاملة بالكهرباء والديزل من كلا البلدين في التمرين.

ويقول بيان الدفاع الروسية، إنه: “من المخطط أن تشارك قطع أسطول المحيط الهادئ الروسي في هذه المناورات، وعلى رأسها الطراد الصاروخي فارياغ”.

المصدر: نوفوستي