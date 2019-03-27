فرنسا – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استمرار نجميه نيمار وكيليان مبابي ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل، ليغلق باب الشائعات حول مصيرهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستخدم النادي الفرنسي، صور نيمار ومبابي للترويج لتذاكر الموسم المقبل، ليؤكد أنه لا توجد أي نية للتفريط بنجميه، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

ورغم محاولات النادي الملكي، نفي وجود أي مفاوضات مع الثنائي نيمار ومبابي، لكن رسالة سان جيرمان جاءت واضحة وصريحة لإدارة الميرينغي.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، قد صرح عقب عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتولي القيادة الفنية للريال، بأنه يتمنى التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي، لقيادة مشروع النادي الجديد خلال المواسم القادمة.

المصدر: وكالات