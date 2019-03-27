ليبيا – إجتمعت اليوم الثلاثاء مجموعة من نشطاء و شباب مصراتة المنتميين لـ ” التيار المدني و الوطني ” في المدينة مع ” ستيفاني ويليامز ” نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لبعثة الدعم في ليبيا .

وقال عضو المجموعة سليمان البيوضي في تصريح لـ المرصد بأن هذا الإجتماع الذي ضم ” التيار ” يأتي في إطار الجولات التي تقوم بها البعثة هذه الأيام لتوضيح رؤيتها حول الملتقى الليبي الجامع و المستجدات قبل انعقاد جلساته في غدامس أبريل المقبل .

ويليامز مع سليمان البيوضي ويليامز مع حمزة التريكي ويليامز مع حميد عيسى خضر

و قد أوضح المجتمعون مع ويليامز وجهة نظرهم حول الملتقى و قدموا مقترحاتهم للبعثة مؤكدين على ضرورة وجود تمثيل حقيقي لكل الأطراف والتوجهات في مصراتة داخل الملتقى دون إقصاء مع التأكيد على مقترحات سابقة وصلتهم بخصوصه .

وحضر اللقاء إضافة للبيوضي عدد من نشطاء مدينة مصراتة من بينهم المدون حمزة التريكي العضو العضو السابق في عملية البنيان المرصوص وأحد المصابين في الحرب على داعش في سرت والقيادي الميداني السابق بالعملية حميد عيسى خضر.

المرصد – متابعات