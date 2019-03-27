ليبيا – استقبل وزير العدل أمس الثلاثاء رئيس فرع إدارة المحاماة العامة طرابلس وعدد من الأعضاء بالإدارة وأعضاء عن فرع الإدارة بنغازي وعضو عن مكتب المحاماة العامة تاجوراء.

الإجتماع تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة لعمل الإدارة في كافة الفروع والمكاتب والإمكانيات التي تعمل بها والصعوبات التي تعارضها.

وقد تناول الاجتماع بحضور مدير إدارة التخطيط، الآلية المعدة سلفاً لاستئناف العمل في إنشاء المقار الجديدة الخاصة بالمنطقة الشرقية والبدء في استكمالها ونوقش خلاله مقترح إدارة المحاماة حول معايرة مشروع مسودة الدستور المعدة للاستفتاء.

حيث أكد الوزير دعمه لإدارة المحاماة العامة باعتبارها ركيزة أساسية وأصيلة لحقوق الإنسان ولما تقدمه من خدمات حقوقية للمواطنين كافة، منوهاً بالتزام الوزارة برفع قدرات الأجهزة القضائية تمكيناً لها من أداء رسالتها في إرساء دعائم الحقوق و حماية حقوق الإنسان.