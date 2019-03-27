فنزويلا – حدد خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد بدعم أمريكي موعدا لما أسماه بدء الخطوات التكتيكية الأولى لتحرير فنزويلا.

وكتب غوايدو على صفحته في تويتر: “يوم 6 أبريل، ستجري التحركات التكتيكية الأولى لعملية الحرية عبر البلاد. وعلينا أن نكون في هذا اليوم مستعدين وجاهزين ومنظمين”.

وحث السياسي المعارض الذي نصب نفسه سابقا رئيسا مؤقتا للبلاد المواطنين إلى تشكيل لجان معنية بتعبئة المحتجين في البلاد، مضيفا أن “رجال الشرطة والعسكريين مدعوون هم يلتنظيم لحماية المواطنين من المجموعات المسلحة”.

وأضاف غوايدو: “سنتحدث مع المجتمع الدولي حول كل نشاطات التعاون…. وليكن واضحا: أن كل الخيارات للخروج من هذه التراجيديا التي نعيشها تكمن في بقائنا في الشوارع”.

وتفاقمت الأزمة في فنزويلا بعد أن نصب غوايدو نفسه، يوم 23 يناير، “رئيسا مؤقتا” للدولة. وأعلنت الولايات المتحدة ودول “مجموعة ليما” (باستثناء المكسيك)، ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من البلدان الأوروبية اعترافها بغوايدو قائما بأعمال رئيس فنزويلا حتى إجراء انتخابات “حرة” في البلاد.

ووصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، هذه الأحداث بالمحاولة الانقلابية، معلنا قطع علاقات بلاده مع الولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، من بينها روسيا والصين وتركيا وسوريا وإيران، دعمها لمادورو باعتباره رئيسا شرعيا لفنزويلا.

المصدر: RT + وكالات