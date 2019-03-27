السويد – أعلنت شركة “فولفو” السويدية أنها تعمل على تطوير تقنيات جديدة للسيارات، قد تساهم في إنقاذ حياة ملايين الناس من حوادث السير.

وأوضحت فولفو أن سياراتها التي ستطلق عام 2020، ستكون مزودة بكاميرات خاصة تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي، قادرة على التعرف على أعراض التعب على وجه السائق، أو اكتشاف فيما إذا كان قد أفرط بشرب الكحول ويعاني من تشتت في التركيز أثناء القيادة.

وفي حال لاحظت منظومة الكاميرات الذكية أن السائق يقود السيارة دون تركيز، ستبدأ بإصدار أصوات تحذيرية لتنبيهه، كما سترسل إشارات لمنظومات الأمان الإضافية في السيارة لتقوم من تلقاء نفسها بتخفيض السرعة، أو وقف حركة المركبة، واستدعاء خدمات الطوارئ لمساعدة السائق.

وكانت فولفو قد أعلنت مؤخرا أنها ستزيد ميزات الأمان في سياراتها بشكل ملحوظ في الأعوام المقبلة، وستستخدم أحدث أنظمة الذكاء الصناعي لمساعدة السيارة على التحكم بأنظمة القيادة، كما ستطور أنظمة قيادة ذاتية فريدة من نوعها، قد تظهر في سياراتها الكهربائية المستقبلية.

كما أكدت أن جميع سياراتها التي ستطلق بدءا من عام 2020، ستكون قادرة على التحرك بسرعة أقصاها 180 كلم/ساعة، للتقليل من حوادث السير القاتلة.

المصدر: فيستي