ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عز الدين قويرب على أن الملتقى الجامع عبارة عن حدث سيعقد لمناقشة قضايا مهمة وحساسة، لافتاً إلى أن المتلقى يكتنفه الغموض الكبير وعدم الشفافية في جوانبه مما يمنع المواطنين وجميع الأجسام من السير بإتحاه عقد الملتقى.

قويرب قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن البعثة الأممية عقدت عدة اجتماعات أحاطتها السرية التامة مما يجعلها تتعارض مع مبدأ الشفافية، مشيراً إلى أن المسألة التي تناقشها البعثة تتعلق بالشأن العام الليبي لذلك يجب أن تكون حرية المعلومات متاحة للشعب.

وإعتبر تصريحات نائبة المبعوث الاممي لدى ليبيا ستيفاني ويليامز في زليتن بشأن سعي البعثة لإنجاح المؤتمر الوطني الجامع ووجود فرصة لليبيين لرفع اصواتهم أمام الأجسام القائمة والمجتمع الدولي، بأنها تصريحات هدفها التحريض وتشجيع المواطنين التمرد على السلطات السياسية سواء المنتخبة أو التي حدث عليها اتفاقات جزئية.

وأضاف:” الملتقى ليس أول عملية تسعى البعثة لإنجاحها بل هناك عدة عمليات منها إنجاح الاتفاق السياسي الذي عرقل من قبل بعض الليبيين، سعي الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي وسفراء الدول المتحكمة بالبعثة لن يفي بالغرض ولن ينجح العملية كما قالت ستيفاني وسلامة فعليهم أن يستعينوا بكوبلر أو ليون لإخبارهم كيف فشلت الإرادة الدولية”.

النائب قويرب يرى أن نتائج المؤتمر الجامع قد تصطدم اصطدام كبير بالشارع الليبي أو أجزاء منه بالتالي هي معرضة للفشل مهما كان استعداد البعثة الأممية وسعيها لإنجاح مخرجات المؤتمر لأنه في حال تطبق على شروط موضوعية فالمؤتمر الجامع سيكون محل ريبة وشك على حد قوله.

ونوّه إلى أن الدعوة وجهت لرئاسة مجلس النواب لاختيار مجموعة من الأعضاء لذلك على رئاسة البرلمان القيام بواجبها وطرح الأمر داخل القاعة للتصويت بالرفض أو القبول وإن كانت مشاركة النواب كجسم بصفتهم النيابية أم كأشخاص ينتمون لمكونات، مشيراً إلى وجود عدد من النواب المرحبين والمباركين بعقد المؤتمر الجامع.