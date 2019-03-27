موسكو – يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة المقبل، زيارة إلى ولاية أنطاليا التركية، للقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية التركية، فإن تشاووش أوغلو ولافروف سيرأسان الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك التابع لمجلس التعاون التركي الروسي الرفيع المستوى.

وأضاف البيان أنه من المنتظر أن يناقش وفدَي البلدَين، العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاجتماع سيوقع تشاووش أوغلو ولافروف على الخطة الاستشارية بين تركيا وروسيا لعامي 2019 و2020.

يجدر بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور روسيا يوم 8 أبريل / نيسان المقبل، للقاء نظيره فلاديمير بوتين.

الأناضول