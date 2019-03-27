اليابان – تتحضر شركة مازدا لإطلاق نموذج جديد معدل من مركبات “CX-9″، أكبر سياراتها رباعية الدفع وأكثرها فخامة.

ومن المفترض أن يأتي النموذج الجديد من هذه السيارات بهيكل شبيه بهياكل “CX-9” التي طرحت العام الفائت، بطول 5.075 م، وعرض 1.96 م، وارتفاع 1.7 م، مزود بمحوري عجلات يبعدان عن بعضها مسافة مترين و93 سنتيمترا، ويرتفعان عن الأرض 22 سنتيمترا.

وستزود قمرة هذه المركبة بصفي مقاعد تتسع لـ 5 ركاب، مكسوة بجلد “نابا” الفاخر، وقمرة قيادة مزودة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، يمكنها التعامل مع أنظمة “CarPlay” و”Android Auto”.

كما من المفترض أن تطرح “CX-9” الجديدة بمحرك بسعة 3 لترات، وعزم 250 حصانا، قادر على الوصول بها إلى سرعة 220 كلم/ساعة، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.9 ثانية.

وستأتي هذه المركبة بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وكاميرات من الأمام والخلف، ومستشعرات لقياس المسافات لمساعدة السائق على ركنها بسهولة.

المصدر: فيستي