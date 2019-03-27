مصر – أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قراره بمنع برنامج “قطعوا الرجالة” الذي تقدمه راغدة شلهوب، على قناتي “النهار” و”القاهرة والناس”، لحين مراجعة الاسم والمحتوى.

وجاء هذا القرار بعد التحقيقات التي أجرتها لجنتي الرصد والشكاوى، بشأن ما تضمنته الحلقات الأخيرة من البرنامج من تهديد واضح للثقافة الاجتماعية والدينية الراسخة في المجتمع المصري بشأن تكوين الأسرة.

من ناحيتها، رفضت الإعلامية إنجي علي ما تردد حول تسببها في إيقاف البرنامج بسبب تصريحاتها المثيرة به حول الزواج، خاصة وأن حلقتها كانت آخر ما تم عرضه.

وقالت إنجي: “تصريحاتي لم تكن السبب، تحدثت بشفافية وقلت رأيي في المواضيع المختلفة سواء في الزواج أو في اسم البرنامج الذي اعترضت عليه”.

وكانت إنجي خلال الحلقة التي تم عرضها في مساء الجمعة 22 آذار (مارس) الجاري، قالت إنها ترفض الزواج واعتبرته “مقبرة للحب”.

وكشف الإعلامي عمرو الليثي رئيس قناة “النهار” عن التزام القناة قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف البرنامج.

وقال الليثي: “القناة تحترم وجهة نظر الأعلى للإعلام وتُقدرها، وسيتم الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أقرها المجلس تجاه البرنامج، على أن يتم تطوير شكل (قُطعوا الرجالة) وتغيير اسمه، في الحلقات المقبلة).