ليبيا – أصدر مجلس الأمن الدولي في نيويورك بوقت متأخر من مساء الثلاثاء بياناً صحافي حول ليبيا أكد فيه أعضاء المجلس دعمهم الكامل للممثل الخاص للأمين العام ،غسان سلامة ، وبعثة الأمم المتحدة أثناء سعيهما للتوسط في طريق سياسي للمضي قدماً بما من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات موثوقة وسليمة .

وفي بيان طالعته وترجمته المرصد ، دعا المجلس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية لتوحيد جهودها لدعم الممثل الخاص للأمين العام خلال هذه المرحلة الإنتقالية الحرجة في ليبيا.

كما رحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان سلامة عقد المؤتمر الوطني الجامع في الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2019 في غدامس وأضاف البيان :

” يرحب أعضاء مجلس الأمن بعقد محادثات بتيسير من الأمم المتحدة في أبو ظبي يوم 27 فبراير 2019 بين رئيس الوزراء فايز السراج ، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ، بما في ذلك اتفاقهما على الحاجة إلى وضع حد المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء الانتخابات العامة “.

وأشار بيان أعضاء مجلس الأمن إلى التزامات القادة الليبيين التي تم التعهد بها في المؤتمرات الدولية في باريس يوم 29 مايو 2018 وفي باليرمو يومي 12-13 نوفمبر 2018 ، بما في ذلك العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن المؤتمر الوطني يوفر فرصة حاسمة لجميع الليبيين لترك خلافاتهم جانبا وممارسة ضبط النفس لصالح البلاد وتحقيق السلام والازدهار

داعياً جميع الحاضرين إلى الاجتماع سوياً من أجل المشاركة بحسن نية في المؤتمر الجامع بشكل ليبي – ليبي لأن العملية مملوكة لليبيين وذلك بحسب نص البيان .

الترجمة : المرصد – خاص