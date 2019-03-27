ليبيا – عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق اليوم الاربعاء اجتماعه العادي الرابع للعام 2019 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان ومحمد عماري زايد بالإضافة لأحمد حمزة وعدد من الوزراء.

تم في مستهل الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لحكومة الوفاق اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الوزراء العاديين الثاني والثالث والاستثنائي لسنة 2019.

واستعرض المجلس آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي ومسار برنامج الإصلاح وبرامج تنمية المنطقة الجنوبية وآليات تنفيذ المشاريع بتلك المنطقة في إطار الترتيبات المالية الاستثنائية الخاصة بذلك.



وعكف المجلس على مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن عدد من المذكرات المحالة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة حيث تم منح الأذن لوزارتي التعليم والصحة بالتعاقد على تنفيذ صيانة أربع مدراس بمدينة تاورغاء إلى جانب تطوير مستشفى تاورغاء القروي.



كما وافق المجلس على كتاب وزير الداخلية بشأن طلب ترفيع مصحة رعاية وحماية المدمنين بمدينة مصراته إلى درجة مركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.



ووافق على ماعرضته وزارة التخطيط حول انضمام ليبيا لكل من المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومصرف آسيا لاستثمارات البنية التحتية على أن يتم استكمال إجراءات المساهمة والعضوية في المصارف المذكورة بما يضمن الاستفادة الحقيقية للدولة وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.



وأحال مجلس وزراء حكومة الوفاق الهياكل التنظيمية لبعض المؤسسات الحكومية إلى إدارة الشؤون القانونية لدراستها وعرضها في الاجتماع القادم.