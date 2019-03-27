فنزويلا – دانت الولايات المتحدة تعرض رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، إلى هجوم في كاراكاس، حيث اعتدى مجهولون على سيارته بعد خروجه من مبنى البرلمان.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، شخصا هاجم السيارة، التي كانت تنقل غوايدو وركلها، كما حاول فتح أبوابها، أثناء توقفها عند الإشارة الضوئية.

وعلى إثر هذا الحادث بادرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، بإدانة ما وقع.

وقال بومبيو، إن الولايات المتحدة “تدين الهجوم على موكب الرئيس المؤقت خوان غوايدو، وملاحقة أعضاء البرلمان ووسائل الإعلام”، مشيرا إلى أن “أفعال التخويف لن تستطيع تأجيل الحتمية، وهي استعادة الديمقراطية بطرق سلمية، وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعب فنزويلا”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو أعلن نفسه رئيسا للبلاد في يناير الماضي، وكانت الولايات المتحدة من أول المعترفين به، وأبدت دعمها له على حساب الرئيس الشرعي لفنزويلا نيكولاس مادورو.

المصدر: نوفوستي