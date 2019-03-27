الولايات المتحدة – ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بنحو 2.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 22 مارس / آذار الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط) بلغت 442.3 مليون برميل.

وذكرت أن متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام في الولايات المتحدة، بلغ 15.8 مليون برميل يوميا، الأسبوع الماضي، أقل بمقدار 367 ألف برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق له.

وكانت مصافي التكرير تعمل بنسبة 86.6 في المئة من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.5 ملايين برميل يوميا، الأسبوع الماضي، بانخفاض 392 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

الأناضول