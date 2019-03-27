الولايات المتحدة – ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بنحو 2.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 22 مارس / آذار الجاري.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط) بلغت 442.3 مليون برميل.
وذكرت أن متوسط مدخلات مصفاة النفط الخام في الولايات المتحدة، بلغ 15.8 مليون برميل يوميا، الأسبوع الماضي، أقل بمقدار 367 ألف برميل يوميا عن متوسط الأسبوع السابق له.
وكانت مصافي التكرير تعمل بنسبة 86.6 في المئة من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.
وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.5 ملايين برميل يوميا، الأسبوع الماضي، بانخفاض 392 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.
الأناضول