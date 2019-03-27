ليبيا – إجتمع مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز أمس الثلاثاء مع اللجنة التسيرية لمنطقة الصابري، مثنياً على مجهوداتهم في سبيل النهوض بمنطقة الصابري خاصة بعد المراحل الصعبة التي مرت بها المنطقة والمعارك الطاحنة التي دارت بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية .

العميد عبد العزيز إستمع بحسب المكتب الإعلامي التابع للمديرية إلى جميع الآراء بكل اهتمام، مؤكداً على تسهيل وتلبية كل متطلبات المنطقة التي تواجه عراقيل جمة باعتبارها أكثر المناطق المتضررة في مدينة بنغازي.



وعقب الإجتماع قدم أعضاء اللجنة الشكر لمدير الأمن على استقباله وتعاونه كما قاموا بتقديم درع لمايقدمه من مجهودات في مدينة بنغازي والصابري خاصة.