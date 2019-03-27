ليبيا – إستقبل مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز أمس الثلاثاء وفدًا أمنيًا من المنطقة الغربية لمناقشة المواضيع المتعلقة بربط المنظومات الإدارية والمخازن التابعة لمديريات الأمن.

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الوفد الأمني تكون من مدير عام إدارة شؤون الإمداد ورؤساء مكاتب “الشؤون العامة، التفتيش والمتابعة، الخدمات والأشغال، التسليح، شؤون الامداد والمخازن، التوثيق والمعلومات”.

وأشارت المديرية إلى أن وفد المنطقة الغربية سيلتقي في وقتًا لاحق مع مدير إدارة الإمداد بوزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة.