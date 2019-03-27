ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض عن وصول شحنة من أدوية الدرن عن طريق جهاز الإمداد الطبي.

الشحنة سيتم توزيعها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز على فروع المركز والأقسام المختصة بالمستشفيات العامة بداية من اليوم الاربعاء وذلك بعد جرد الشحنة وإدخالها بمنظومة المخازن.

كما سيقوم قسم المخازن الطبية بإدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالمركز وبالتعاون مع مكتب العلاقات بالمركز بإحالة حصة فروع المنطقة الشرقية جواً إلى فرع المركز ببنغازي لتوزيعها على باقي الفروع. ودعا المركز جميع مندوبي الفروع والمستشفيات الحضور لمقر المركز مصحوبين بالاحصائيات والاحتياجات الشهرية لاستلام الأدوية المخصصة لهم.