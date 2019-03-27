ليبيا – رد المركز الطبي الليبي السويسري على ما نشره الحرس البلدي طرابلس يوم الإثنين الماضي عن قيام أعضاء مركز حرس الأوسط بالتعاون مع مركز الرقابة على الأدوية بجولة تفتيشية داخل العيادات الخارجية بالمركز وضبطهم أدوية منتهية الصلاحية.

وفي بيان تلقت المرصد نسخة منه وتنشره كحق رد بعد أن نشرت ما أورده الحرس البلدي ، إعتبر المركز الليبي السويسري الثلاثاء بأنه لايحق للحرس البلدي نشر المعلومات إلا بعد التأكد من ردود الجهة على ما يتم ضبطه ذلك أن ما نشره لا وجاهة قائلاً ” بأن الأدوية المنتهية الصلاحية ليست موجـــــودة و معروضة للبيع و إنما تم جمعها ووضعها بصناديق مغلقة وبأنها كانت مودعة بمخزن الصيدلية ” .

وأكد المركز بأنه كان يحتفظ بالأدوية منتهية الصلاحية إلى حين نقلها ليتم تجميعها وبالتالي التخلص منها بالطريقة الآمنة وفق معايير الهيئة العامة للبيئة لعدم تمكنه من القيام بعملية التخلص بشكل عشوائي وفقا لنص البيان .

وأضاف : ” تنفيداً لذلك خاطب المركز بتاريخ 27/02/2019م لجنة المخلفات الطبية بوزارة الصحة مطالباً اللجنة المذكورة بتقديم يد العون لإمكانية التخلص من الأدوية و المحاليل التي انتهت صلاحيتها و غير قابلة للإستعمال “.