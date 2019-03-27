ليبيا – طالب المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل والتعاون لمواجهة تهريب العملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

الماقوري قال في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء إن الرسوم الجمركية بلغت العام الماضي نصف مليار دينار ، مؤكداً على أن مصلحة الجمارك تضطلع بجباية هذه الرسوم وحمايتها عبر اهتمامها بالمنافذ البرية والبحرية.

يشار إلى أن مصلحة الجمارك قد ضبطت عديد المرات محاولات لتهريب العملة بكميات كبيرة عبر مطارات بنينا ومصراتة ومعيتيقة فضلاً عن ما يتم ضبطه عبر المعابر البرية المختلفة في البلاد.