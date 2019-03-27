ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق خلال لقائه وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أمس الثلاثاء، آليات استئناف العمل في المشاريع القائمة بمناطق الجنوب المتمثلة في مشاريع توفير مياه الشرب.

كما بحث اللقاء وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي معالجة مشاكل الصرف الصحي في مدينة سبها وعدد من المشاريع الخدمية الأخرى في الجنوب ومدينة سرت بالإضافة لمعالجة مختنقات الطرق داخل بلديات طرابلس الكبرى.

وشدد معيتيق على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءاتها الإدارية مع الجهات ذات العلاقة لاستصدار التكليفات لتنفيذها واستكمالها قبل نهاية العام الحالي مع ضمان التنفيذ وفقاً للمواصفات العالمية التي تضمن زيادة العمر الافتراضي للمشاريع المنفذة.