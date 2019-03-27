موغريني: الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان

موغريني: الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان

بروكسل – أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغريني، عدم اعتراف الاتحاد بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عنها الأربعاء، بعد يومين من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا يعترف بـ”سيادة” إسرائيل المزعومة على مرتفعات الجولان.

وقالت موغريني إن “موقف الاتحاد بشأن وضع مرتفعات الجولان لم يتغير”.

وأشارت بأن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان وفقًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 و497.

ومساء الإثنين، وقع ترامب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بـ “سيادة” إسرائيل على الجولان المحتل.

ووقفت تركيا وأبرز دول العالم في وجه إعلان ترامب، ووصفته بأنه “باطل”، و”مخالف للقوانين الدولية”.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

الأناضول