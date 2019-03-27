مصر – عبرت الفنانة مي عز الدين عن انزعاجها من ترويج إحدى الروابط التي تجمع عدد من جمهورها على إنستغرام لشائعة تخصها، لكنها لم تكشف عنها.

وكتبت مي من خلال حسابها :”أنا بصور ولقيت رابطة كاتبة حاجات غريبة على أصحاب ليا.. محدش في كل الروابط يكتب حاجة غير لما يلاقيني أنا قولتها” .

وأضافت :”من النهاردة أي حد هيتوقع حاجة منه لنفسه ويتعامل على أساسها ويغلط في ناس أعرفها من غير ما يتأكد مني ..لا هتابعه ولا هعتبره بيحبني فعلاً”.

لم تكشف مي عن تفاصيل الشائعة التي أطلقها متابعوها وأثارت غضبها، لكن البعض توقع أنها تقصد شائعة ارتباطها بالفنان أحمد السعدني، وطالبها البعض الآخر بالتوضيح والكشف عن الأمر الذي أزعجها بدون أي رسائل غامضة.

من ناحية أخرى، تواصل مي تصوير مسلسلها” البرنسيسة بيسة”، الذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم وتدور أحداثه في إطار كوميدي.