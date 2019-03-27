تل أبيب – تطرق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى ما صرّحت به نائبة ديمقراطية في الكونغرس في وقت سابق بأن اليهود يؤثرون على الحكومات بواسطة المال، مشددا على أن الأمر لا علاقة له بالمال.

وقال نتنياهو في كلمة وجهها من تل أبيب عبر الأقمار الصناعية إلى تجمع لأعضاء لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” في واشنطن: “لن يدرك البعض هذا إطلاقا. لن يفهموا أبدا لماذا تدعم الأغلبية العظمى من الأمريكيين، يهود وغير يهود، إسرائيل”.

وكانت النائبة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر قد قالت في منشور أثار جدلا في المدة الماضية: “الأمر كله يتعلق بأوراق البنكنوت يا عزيزي”.

وسارعت النائبة لاحقا إلى الاعتذار وعبّرت عن امتنانها “للحلفاء والزملاء اليهود الذين يطلعونني على التاريخ المؤلم” للخطاب المعادي للسامية.

ولم يذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته النائبة الديمقراطية بالاسم، وتابع حديثه قائلا: “افصلوا هذا عن المال.. الأمر لا علاقة له بالمال”.

وشدد نتنياهو على أن “سبب دعم الشعب الأمريكي لإسرائيل ليس أنهم يريدون أموالنا، وإنما لأنهم يشاركوننا قيمنا”.

النائبة الديمقراطية إلهان عمر علّقت على حسابها في “تويتر” بعد بضع ساعات قائلة: “هذا الرد يأتي من رجل يواجه اتهامات بالرشى وغيرها من الجرائم في ثلاث قضايا فساد منفصلة. من بعده؟!”.

وأتبعت النائبة الديمقراطية تغريدتها بأخرى قالت فيها: “أعمال العنف التي يقوم بها المؤمنون بتفوق العرق الأبيض تزداد على مستوى العالم. قتل متطرفون يمينيون عددا أكبر من الناس في الولايات المتحدة خلال عام 2018 من أي عام آخر منذ عام 1995. مثلت أعمال العنف المعادية للسامية 58 في المئة من جرائم الكراهية الدينية. لكن الموضوع الذي اختار نتنياهو التركيز عليه هو … أنا”.

المصدر: تويتر