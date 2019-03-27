انجلترا – هناك قائمة من الأطعمة التي يسبب تناولها في زيادة الشعور بالجوع. تناول هذه المأكولات عند اتباع خطة خسارة الوزن سوف يسبب لك المزيد من الإنزعاج . فما هي أنواع الأطعمة التي يجب تجنبها للحد من الجوع؟

*الأرز

هنا نتحدث عن جميع أنواع الأصناف التي تصنع من الأرز الأبيض ومن ضمنها كعك الأرز أو المعروف باسم “الرايس كيك”. الأرز هو من بين أنواع النشويات التي تفتقر للألياف الغذائية وتناوله يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم سريعاً مما يؤدي بدوره إلى رفع الإنسولين ويجعلك تشعرين بالجوع بعد وقت قصير من تناوله. الأمر ذاته ينطبق عند تناول الخبز الأبيض، المعجنات، المعكرونة وغيرها من أنواع النشويات البيضاء. لذا يفضل اختيار النشويات السمراء والمصنوعة من الحبوب الكاملة بدلاً من النشويات البيضاء.

*الأطعمة المقلية

هذه الأطعمة تمنحك الشبع بعد تناولها مباشرة ولكن بعد وقت قصير من الإنتهاء من تناول وجبة من المقالي سوف تشعرين بالجوع. تناول الأطعمة المقلية يمنع إفراز الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالشبع عند تناولها مما يمنعك من الشعور بالإمتلاء. حاولي بدل من الأطعمة المقلية اللجوء إلى الأطعمة المشوية.

*حبوب الفطور

هذا النوع من الطعام نعتقد أنه صحي ولكنه في غالبية الأحيان يحتوي على نسبة عالية من السكر. نسبة السكر العالية لن تمنحك الشبع لفترة طويلة. يمكن تناول الشوفان بدلاً منها إذ يحتوي الشوفان على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.

*الحلويات

الحلويات والتي بدورها تسبب في رفع نسبة السكر في الدم مما يجعلك تشعرين بالجوع الشديد بعد تناولها. إلا أن أيضاً تناول الحلويات اللايت المصنوعة من السكر الإصطناعي تسبب الجوع وذلك لأن الدماغ لا يفرق بين السكر العادي والسكر الإصطناعي ويعطي أمر للجسم لإفراز الإنسولين الذي يؤدي إلى الجوع.