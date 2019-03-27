ليبيا – عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية صباح اليوم الأربعاء على جثة نجل السفير الليبي في عمان محمد البرغثي.

قناة “رؤيا” الأردنية علمت من مصادر مطلعة أن الجثة التي عثرت عليها أجهزة الامن الأردنية بمنطقة عبدون تعود لإبن السفير الليبي وبحسب المصادر المطلعة فقد أبلغ السفير الأجهزة الأمنية الأردنية عن إختفاء نجله العشريني وبعدها جرى التعميم عليه، وبعد أقل من 24 ساعة عثر عليه.

وتم نقل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي حيث تبيّن ان الجثة مصابة بعيار ناري واحد بالرأس داخل سيارة كانت بعيدة عن مبنى السفارة البريطانية نحو نصف كم.

وبحسب ما علمت قناة “رؤيا” الأردنية فإن خلافات عائلية بين الشاب و عائلته دفعته للخروج من المنزل قبل أن يتم العثور عليه، فيما تدور الشبهات الأوليةى عن إنتحاره إلا أن التحقيق ما يزال مستمراً.