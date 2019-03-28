ليبيا – قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور سليمان برفقة عدد من أعضاء الإدارة بزيارة إلى جمهورية تونس للوقوف على صيانة الزوارق البحرية التابعة للإدارة بالميناء البحري بمدينة بنزرت من قبل الشركة الايطالية المكلفة بصيانة هذه الزوارق.

الزيارة تأتي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق للوقوف على عمليات الصيانة للزورقين300P 301 P لمعاينتهما وتجربتهما وتقييمهم فنياً وذلك للبدء في إجراءات استلامهم والعودة بهم إلى أرض الوطن وإعادة تمركزهم على السواحل الليبية وكذلك توفير قطع الغيار لهذه الزوارق عن طريق لجنة مركزية من قبل وزارة الداخلية.

والجدير بالذكر بأن هذه الزيارة جاءت بناء على تكليف من وزير الداخلية المفوض لمدير الإدارة العامة لأمن السواحل بمعاينة هذه الزوارق والوقوف على أعمال صيانتها لإعادة استلامها.

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